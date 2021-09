La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué, mardi, les efforts récents des autorités de transition du pays pour maintenir l'intégrité et l'unité de la National Oil Corporation (NOC).

"La MANUL se félicite de la médiation conduite par le Premier ministre Abdellhamid Dbeibah pour assurer l'unité et l'intégrité de la National Oil Corporation (NOC).

Le fonctionnement sans entrave de la NOC reste la pierre angulaire de la sécurité et de l'économie libyennes", indique un communiqué publié sur le site de la mission. La MANUL salue en outre la décision de la NOC d'intégrer tous les employés de la société parallèle en vue d'assurer son unité organisationnelle.

"Le travail de la National Oil Corporation en tant qu'acteur impartial au service du pays dans son ensemble demeure d'une importance capitale", souligne la même source. Samedi, la compagnie pétrolière libyenne a annoncé la fin de la division du secteur pétrolier entre l'Est et l'Ouest de la Libye en fusionnant tous les employés de la société parallèle de l'est avec celle basée à Tripoli. Le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah a décris la démarche comme "une grande réussite pour le secteur le plus important et la seule source de revenus du pays". "Le Gouvernement d'unité nationale, depuis son approbation, a tenu à unifier toutes les institutions économiques libyennes et a accordé une attention particulière à cette question.

Il a fallu un certain temps pour atteindre cet objectif et aujourd'hui, nous mettons définitivement fin à l'ère de la division dans le secteur pétrolier tout en publiant une décision nommant, intégrant et fusionnant toutes les personnes affiliées à la société (anciennement) parallèle", a déclaré le président de la NOC, Mustafa Sanalla.

Le Gouvernement d'unité nationale de M.

Dbeibah a été nommé en février par le Forum de dialogue politique libyen sous l'égide des Nations Unies.

Mais avant l'arrivée des autorités de transition, la Libye comptait, depuis 2014, deux autorités de l'Ouest et de l'Est du pays, qui disposaient de leurs propres banques centrales et sociétés pétrolières.