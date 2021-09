Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, mardi au siège du ministère, la directrice générale de la chambre algéro-allemande du commerce et de l'industrie, Monika Erath, d'autant que les deux parties ont discuté des questions économiques et commerciales d'intérêt commun, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de la rencontre, le ministre a salué la relations bilatérales profondes qui lient l'Algérie à l'Allemagne, se félicitant de tous les partenariats réalisés à ce jour.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de consolider l'échange commerciale et d'activer le conseil d'affaires algéro-allemand, notamment après l'entrée en vigueur de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine ( Zlecaf), ce qui permettra de créer de nouvelles opportunités , augmenter le volume des échanges commerciales sans conditions douanières, ajoute-t-on dans la même source.

M. Rezig a également passé en revue la stratégie du Gouvernement dans son volet relatif au secteur du commerce, qui vise à diversifier les expo rtations et attirer les investisseurs étrangers à travers une panoplie de réformes initiées, à l'instar de la suppression de la règle 51/49 dans les secteurs non stratégiques. De son côté, la directrice générale de la Chambre algéro-allemande du commerce et de l'industrie a souligné l'efficacité du partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines, ajoutant que les hommes d'affaires de son pays sont pleinement disposés à accéder au marché algérien et de rechercher des perspectives offertes en vue de réaliser l'intérêt économique dans le cadre de la règle gagnant-gagnant.

Enfin, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint en coordination avec la CACI, lequel se chargera de l'examen de toutes les propositions qui sont à même de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays, a conclu le communiqué.