En décidant de procéder à l'effacement de créances détenues auprès d'un nombre

de pays africains et arabes, l'Algérie n'a jamais utilisé ce levier comme moyen

de pression politique. L'Algérie s'est toujours refusée d'utiliser le levier de sa décision d'effacer des dettes détenues sur divers pays comme un moyen d'exercer une pression quelconque, en plaidant régulièrement dans le cadre de sa politique étrangère et de coopération internationale pour un monde solidaire.

A ce titre, l'Algérie a procédé durant la période de 2010 - 2014 à l'annulation de dettes d'un montant global de 1,4 milliard de dollars.

Ces dettes concernent quatorze (14) pays africains pour un montant de 902 millions de dollars et deux (02) pays arabes pour un montant de 504 millions de dollars.

L'Algérie détient aussi d'autres créances sur certains pays qui n'ont pas fait l'objet d'annulation, mais font l'objet d'accords pour des échéances de remboursement.