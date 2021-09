Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé l'Allemand Christian Ritscher comme conseiller spécial et nouveau responsable de l'équipe d'enquête sur les crimes commis en Irak par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a annoncé mardi le porte-parole adjoint de l'Organisation. Ce magistrat allemand succède au Britannique Karim Asad Ahmad Khan, devenu en juin procureur de la Cour pénale internationale.

L'équipe d'enquête de l'ONU sur les crimes de Daech vise à soutenir le gouvernement d'Irak dans sa mise en accusation de membres de cette organisation, en réunissant, protégeant et stockant des preuves pouvant conduire à des inculpations pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.

En mai, cette équipe avait indiqué avoir recueilli la preuve claire et convaincante qu'un génocide avait été commis par Daech contre la minorité des Yazidis en tant que groupe religieux.

Christian Ritscher était jusqu'à présent procureur fédéral à la Cour fédérale de justice allemande.

Il a plus de 30 ans d'expérience professionnel le dans les poursuites et les enquêtes pénales internationales et nationales, a précisé l'ONU.