L'armée burkinabè a affirmé mardi, avoir "neutralisé" plusieurs terroristes lors des opérations antiterroristes dans la semaine du 30 août au 5 septembre.

Selon le point de la situation des opérations sécuritaires, le 1er septembre, un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif improvisé dans la localité d'Inata (Sahel), faisant un mort et un blessé dans les rangs de l'armée.

La veille, un accrochage a eu lieu entre le 36e Escadron de gendarmerie mobile et des individus armés dans le village de Gorebalé dans le centre-nord (province du Sanmatenga).

Le bilan de l'accrochage fait état de trois terroristes neutralisés et plusieurs matériels récupérés dont de l'armement et des munitions.

Le 4 septembre, une unité d'intervention de Kaya est intervenue pour sécuriser la localité de Goinga dans la province du Sanmatenga suite à une incursion d'individus armés.

"Cette intervention, qui a également mobilisé des vecteurs aériens, a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire leur zone refuge ainsi que de la logistique", indique l'armée dans son rapport.

Le Burkina Faso es t confronté depuis 2015, à une insécurité croissante qui a fait de nombreuses victimes alors que plus de 1,2 million de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, selon les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

En outre, les violences ont poussé quelque 17 500 personnes à quitter le pays depuis le début de l'année en cours selon l'ONU.

Et depuis 2019, plusieurs régions du pays sont placées régulièrement sous état d'urgence.

Le 24 juin dernier, le Parlement burkinabè a voté, la loi portant prorogation de l’état d’urgence dans 14 des 45 provinces que compte le Burkina Faso, afin de faciliter la lutte contre le terrorisme.