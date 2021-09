Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, entamera, mercredi, une visite en Libye, rapportent mardi des médias libyens. Josep Borrell aura des entretiens avec des responsables du gouvernement d'union nationale et du Conseil présidentiel. Au menu de ces entretiens figurent les relations entre Tripoli et Bruxelles, les derniers développements sur la scène politique, économique et sécuritaire en Libye,le soutien européen à l'initiative libyenne pour la sécurité et la stabilité en Libye, et les dossiers des élections et de la réconciliation, précise l'agence de presse libyenne (LANA) En Libye, la fin des combats à l'été 2020 a été suivie en octobre de la même année par la signature d'un cessez-le-feu entre les parties libyennes, qui depuis est globalement respecté. Un gouvernement unifié et transitoire avait ensuite été formé en début d'année, sous la houlette de l'ONU, avec pour mission d'unifier les institutions et de mener le pays au double scrutin du 24 décembre prochain. La réconciliation nationale globale en Libye est lancée officiellement lundi, 6 septembre.