Les structures scolaires de la wilaya de Guelma ont été renforcées par la réalisation de cinq (5) nouveaux établissements des cycles primaire et secondaire en plus d’une unité de dépistage et de suivi (UDS), en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, a appris l’APS mardi auprès de la direction locale des équipements publics (DEP). Le palier d’enseignement secondaire a été doté d’un (1) nouveau lycée réalisé à la nouvelle ville au chef- lieu de wilaya, a précisé la même source. D’une capacité d’accueil de 1.000 places, cette nouvelle structure dont la réception est programmée pour la nouvelle rentrée scolaire, est destinée à recevoir les élèves résidant en ce pôle urbain à grande densité démographique, a-t-on précisé.

Le palier primaire a été renforcé par quatre (4) nouvelles écoles réparties sur quatre (4) communes (Boumahra Ahmed,Guellat Bou Sbaa, Bouhamdane et au chef- lieu de wilaya), a ajouté la même source.

Signalons que les travaux portant réalisation d’une unité de dépistage et de suivi (UDS) au collège d’enseignement moyen (CEM) "Saci Naili", implanté dans la commune de Medjez S fa (50 km à l’Est de Guelma), ont été entièrement achevés.

La nouvelle UDS entamera ses activités à la rentrée scolaire, a-t-on fait savoir.