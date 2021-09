La réception du stade de football, d’une capacité de 20.000 places, de la ville de Sig (wilaya de Mascara) est attendue à la fin de l’année en cours, a indiqué, mardi, le wali de Mascara, Abdelkahlek Sayouda.

Le taux d’avancement des travaux de cette structure sportive a atteint 85%, indique le même responsable, ajoutant que quelques problèmes techniques et logistiques, qui faisaient entrave à l’avancement des travaux au rythme exigé, ont été réglés.

A cet effet, un plan de travail permettant d’achever le reste du projet, à l’instar des terrains du stade et l’aménagement extérieur, avant la fin de l’année, a été mis en place.

Lors de sa visite d’inspection et de travail à ce projet, dont l’exploitation est prévue pour les Jeux Méditerranéens qu’accueillera Oran en 2022, le wali de Mascara a indiqué que le problème d’approvisionnement en eau pour l’irrigation du stade a été réglé, par son raccordement à un puits se trouvant, non loin de là, au niveau du village d’Aïn Ounane, à travers un nouveau réservoir d’eau et un réseau de transfert des eaux sur une distance de 3 km.

La réalisation du stade de la ville de Sig, qui fait partie du nouveau pôle sportif de la ville, a nécessité un montant de 700 millions de dinars, augmenté à 1 milliard et 294 millions de dinars.

Le projet a été divisé en 6 sections pour garantir une bonne cadence des travaux.

Le pôle sportif de la ville de Sig comprend une piscine semi-olympique, une salle omnisports, un parcours pour l’athlétisme, des structures qui sont entrées en exploitation de manière progressive, en plus du stade de football de 20.000 places.