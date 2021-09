Une production de 1,5 million de quintaux (qx) de pommes est prévue dans la wilaya de Khenchela au titre de l'actuelle saison agricole (2020-2021), a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).

La wilaya de Khenchela, qui a occupé les trois dernières saisons agricoles la première place à l'échelle nationale dans la production de pommes, devrait réaliser cette année une production d'un million et demi de qx en dépit des chutes de grêles enregistrées sur certaines régions fin août et début septembre derniers, a déclaré à l'APS Imad Mokdad, chef de service statistiques à la DSA de Khenchela.

Jusqu'à lundi dernier, il a été procédé à la cueillette d'environ 20% de la récolte, a indiqué le responsable, rappelant que l'opération a été lancée la mi-août dernier dans les communes Kheirane, Tamza, Bouhmama, Lemsara, Yabous et Chelia.

La wilaya de Khenchela compte 6.000 hectares de pommiers, dont 1.200 ha de nouvelles plantations non productives, a-t-il ajouté.

La surface productive de pommes est estimée cette saison à 4.800 ha répartis sur six communes, a précisé M. Mokdad, relevant que 51% des surfaces sont protégées par des filets anti-grêle.

Il a rappelé que les régions montagneuses de la wilaya sont réputées pour leur production de pommes, notamment la commune de Bouhmama, qui occupe la première place.

Selon les données de la DSA, environ 40 chambres froides et 500 magasins répartis à travers la wilaya de Khenchela, assurent le stockage des pommes durant cette période de l'année avec une capacité globale estimée à 62.000 m3.