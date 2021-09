Le nombre des nouveaux inscrits sur les listes électorales en prévision des élections locales du 27 novembre prochain dans la wilaya de Souk Ahras a atteint mardi 1041, a indiqué Dalal Lebadi coordinatrice de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections ANIE. Durant la même période 590 inscrits ont été radiés, a précisé à l'APS Mme Lebadi, rappelant que l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, lancée depuis le 5 septembre courant, se poursuit jusqu’au 15 du même mois.

Conformément à la loi organique, il a été procédé à l’installation, au niveau des 26 communes que compte cette wilaya frontalière, d’une commission communale de révision des listes électorales, selon l’article 63 de la même loi, composée d’un juge et de trois citoyens choisis par l’ANIE parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale communale concernée et le secrétaire de la commission, a précisé la même responsable.

La même responsable a appelé les citoyens désirant se porter candidats à cette échéance électorale à se rapprocher du siège de l’ANIE à partir de jeudi prochain pour retirer le formulaire de collecte des signatures muni d’un CD.

Au cours d’une réunion de l’exécutif local, tenue lundi et consacrée à l’étude de plusieurs dossiers, le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, avait insisté sur l’importance d’une coordination permanente et la mobilisation de tous les moyens humain et matériel nécessaires au service de l’ANIE pour lui faciliter sa mission et permettre une organisation réussie de ce rendez-vous électoral prévu pour le 27 novembre prochain.