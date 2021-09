Le nouvel entraîneur de la JS Kabylie, Henri Stambouli, engagé pour deux saisons, est arrivé mardi à Alger, d'où il a rallié la ville de Tizi-Ouzou, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, sur sa page officielle Facebook.

Le nouveau responsable de la barre technique du club le plus titré du pays, sera présenté demain mercredi aux supporters de la JSK qui vont également découvrir les nouvelles recrues.

Le technicien français Henri remplace au poste d'entraîneur son compatriote Denis Lavagne. Ce dernier, arrivé en janvier en remplacement de Youcef Bouzidi, avait réussi à conduire les "Canaris" vers la finale de Coupe de la Confédération, perdue le 10 juillet dernier face aux Marocains du Raja Casablanca (2-1) à Cotonou, avant de remporter la Coupe de la Ligue aux dépens du NC Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1). Denis Lavagne avait refusé de prolonger son contrat, préférant répondre favorablement à la proposition de l'USM Alger.

Stambouli (60 ans) avait cumulé une grande expérience pour avoir drivé de nombreuses équipes européennes : l'Olympique Marseille (France), le FC Istre s (France), le CS Sedan (France), le FC Sion (Suisse), l'UD US Palmas (Espagne).

Né à Oran, Stambouli a également exercé énormément en Afrique, où il avait eu à diriger les sélections de Guinée (1998-1999) et du Mali (2003-2004).

Le nouveau coach des "Canaris" a occupé également plusieurs postes de responsabilité dans le domaine de la formation.