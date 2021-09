Le conseil d'administration de la JS Kabylie (ligue 1 de football) élu en mars dernier, a récupéré mardi le registre de commerce de la SSPA JSK, ont annoncé, des représentants de ce même conseil lors d'une conférence de presse. "Nous avons en notre possession le registre de commerce, nous l'avons récupéré ce matin après des démarches judiciaires et administratives", ont annoncé Rachid Azouaou vice-président du CA et Djaffar Ait Mouloud, Président du CSA, aux journalistes en exhibant le fameux document. M. Azouaou a observé que "les autorités doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes les représentants de la JSK", ajoutant que personne (autre que le CA qu'il représente) n'a le droit de parler au nom de la JSK". Concernant le silence du CA depuis son élection le 21 mars dernier, ce même intervenant à souligné que le club de football de la JSK était engagé sur trois fronts (Coupe de la Confédération, championnat de L1 et la Coupe de la ligue professionnelle) et qu'il "ne fallait donc pas le perturber ". De son côté, Djaffar Ait Mouloud a expliqué que l'antenne de Tizi- Ouzou du centre national du registre de commerce " nous a remis le registre de commerce qui prouve que c'est Yazid Yarichene qui est président du conseil d'administration de la JSK". Il a informé que "Yazid Yarichene rentrera jeudi prochain et animera une conférence samedi et le lendemain dimanche, nous serons au siège de la JSK". Chérif Mellal qui s'est exprimé sur cette affaire, via la Radio de la JSK qui diffuse sur les réseaux sociaux, a indiqué que si l'équipe adverse (de Yarichene) ramène une ordonnance de justice en sa faveur et récupère le registre de commerce, la direction qu'il représente dispose de 15 jours pour introduire un pourvoi en cassation de la décision de justice".