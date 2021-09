Le Comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) a annoncé sa décision de déplacer, à Crète en Grèce, sa prochaine assemblée générale annuelle qui pourra bien se dérouler en mode présentiel, a annoncé l'instance sur son site officiel.

Principal rassemblement de l’ensemble du mouvement olympique, attendu tous les ans par les 206 comités nationaux olympiques membres, l’assemblée générale de l’ACNO devait initialement se tenir en novembre 2020 à Séoul.

Elle a été reportée d’une année en raison de la crise sanitaire, pour être reprogrammée dans la même ville, mais avec un décalage de 11 mois (octobre 2021).

Mais, le comité exécutif de l’ACNO dans une réunion tenue à Tokyo, a annoncé avoir déplacé son assemblée à Crète, suite à une invitation des autorités locales et du comité national olympique grecs qui auraient demandé à abriter l'événement, une façon pour la Grèce de se consoler de ne pas avoir pu organiser la session du CIO prévue en début d’année, mais finalement tenue en mode virtuel en raison des restrictions de voyage.

La proposition de la ville aurait été faite par le ministre grec des sp orts, Lefteris Avgenakis, originaire de l’île de Crète (600 km d'athènes) que plusieurs représentants de l’ACNO visité, la semaine passée pour inspecter de près le complexe avant de donner leur feu vert, tout en maintenant la date de la tenue de l'assemblée (24 et 25 octobre 2021).

Mais jusqu'à présent, le doute demeure quant à la possibilité pour le mouvement olympique de se retrouver en un même lieu dans un laps de temps aussi court.

L’assemblée générale de l’ACNO rassemble habituellement au moins un millier de personnes, venues du monde entier.

Au moment où la crise sanitaire continue de rayer ou reporter certains événements sportifs, le calendrier reste instable et le virtuel reprend déjà le dessus.

La réunion de la commission exécutive du CIO, ce mercredi 8 septembre, se tient une nouvelle fois en visioconférence.

La prochaine édition de SportAccord, prévue en novembre 2021 à Ekaterinburg, a déjà été repoussée au printemps 2022.