La vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour participer à la prochaine édition de l’Universiade d’hiver, prévue du 11 au 21 décembre 2021 à Lucerne en Suisse, a annoncé la Fédération internationale du sport universitaire.

" La FISU et le comité d’organisation des Universiade d’hiver-2021 ont décidé d'un commun accord de l'obligation de vaccination contre la COVID-19, afin de garantir le maintien de cette 30ème édition de l’événement international multisports, après discussion avec les autorités sanitaires suisses", a expliqué l'instance internationale dans un communiqué.

Les membres de chacune des 58 délégations ayant déjà confirmé leur présence à Lucerne devront donc être vaccinés et subir un test PCR à leur arrivée en Suisse.

L’Universiade d’hiver-2021 était initialement prévue en début d’année, du 21 au 31 janvier 2021, mais elle a été reportée de 11 mois en raison de la crise sanitaire. Elle doit se tenir en Suisse centrale et dans les Grisons, avec des compétitions organisées à Lucerne et les cantons d’Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug. Le programme comprend 10 sports réparti s sur huit sites.

Environ 1600 étudiants âgés de 17 à 25 ans sont attendus, en provenance de plus de 540 universités.