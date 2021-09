La majorité des équipements sportifs qui font actuellement l’objet de mise à niveau

de la part de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) d’Oran en prévision

des jeux méditerranéens (JM) que va abriter cette ville en 2022 seront réceptionnés

en décembre prochain, a indiqué mercredi le premier responsable de cette instance. "Nous avons engagé pas moins de 13 opérations au niveau des différentes infrastructures sportives relevant de notre département.

Les travaux avancent avec une cadence acceptable, et nous comptons réceptionner la plupart des équipements concernés en décembre prochain", a déclaré à l’APS, Yacine Siefi.

"Le taux d’avancement des travaux diffère d’un équipement à un autre, mais la moyenne générale avoisine les 80 p.c.

De petites contraintes techniques empêchent la livraison de quelques infrastructures.

Ces dernières seront réceptionnées au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’an 2022", a-t-il poursuivi.

Plusieurs enceintes sportives ont bénéficié de larges opérations de réhabilitation à l’occasion du déroulement à Oran de la 19e édition des jeux médi terranéens prévus du 25 juin au 5 juillet 2022.

Le Palais des sports ‘’Hammou-Boutelilis’’, la piscine olympique de M’dina J’dida, le complexe de Tennis de Haï Essalem (ex-Saint-Hubert), ainsi que l’institut national de formation des cadres supérieurs de la jeunesse et des sports à Aïn Turck ont tous fait peau neuve.

"Il s’agit d’un acquis supplémentaire pour le mouvement sportif oranais et algérien en général, vu que les travaux engagés ont été réalisés suivant les normes internationales", a encore assuré le DJS.

Parallèlement à ces chantiers ouverts par la DJS en prévision des JM, la direction locale des équipements publics (DEP) a été chargée des chantiers du nouveau complexe sportif et olympique ainsi que du village méditerranéen, implantés tous les deux dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran).

Les travaux confiés à des sociétés chinoises rencontrent quelques problèmes d’ordre financier et technique qui devront être passés en revue ce mercredi au cours d’une réunion de haut niveau à Alger, avait informé le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag au cours d’une conférence de presse tenue lundi, rappelle-t-on.