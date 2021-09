Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra entame, mardi, en sa qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une visite dans la capitale mauritanienne Nouakchott, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite de deux jours, M. Lamamra aura des entretiens avec les plus hautes autorités mauritaniennes, en tête desquelles le président mauritanien, M. Mohamed Ould El-Ghazaouani, précise le communiqué.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune des dirigeants des deux pays et leurs orientations judicieuses quant à la nécessaire consécration de la tradition de concertation et de coordination et au renforcement des relations stratégiques entre les deux pays, ainsi que l'accélération du rythme de la coopération bilatérale dans divers domaines, ajoute le communiqué.

Elle sera également l'occasion d'examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun notamment les derniers développements sur la scène maghrébine et aux niveaux arabe et africain.