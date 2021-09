Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a annoncé lundi à Alger la mise en place d’un comité national de coordination pour mener l'opération de reboisement prévue à partir du mois d’octobre prochain au niveau de plusieurs wilayas touchées par des incendies, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de concertation avec les membres de la société civile (associations, spécialistes, organisations professionnelles) et les responsables de la Direction générale des forêts, M. Hemdani a annoncé la mise en place d’un comité national de coordination pour mener la campagne nationale de reboisement, qualifiée d'"opération d’envergure nationale", a précisé la même source.

Cette réunion a pour objectif de "préparer, en concertation avec les membres de la société civile, le plan opérationnel de la campagne de reboisement qui se veut être une réponse massive aux actes criminels ayant ciblé le patrimoine forestier dans plusieurs wilayas sans compter les pertes en vies humaines", a ajouté le communiqué.

Le ministre a souligné l’importance de cette rencontre, qui constitue, selon lui, "une occasion pour expliquer aux différents intervenants que l’opération de reboisement ne peut pas être réalisée avec une vision administrative".

Il a expliqué, également, que "le reboisement doit obéir à des normes et des paramètres techniques afin de garantir sa réussite, et ce, à travers le choix des espèces et espaces à planter ainsi que l’entretien des plantations".

M. Hemdani a affirmé, en outre, que "l’opération de reboisement ne concernera pas uniquement les espaces forestiers, mais aussi les exploitations privées touchées par les incendies". "L’objectif étant de permettre à ces citoyens de reprendre leurs activités agricoles rapidement, tout en prenant en compte les aspects techniques", a-t-il fait savoir.

L’opération de reboisement devra aussi prendra en compte l’aspect économique notamment dans les zones touchées, avec la prise en charge des opérations de plantations et de réhabilitation des vergers arboricoles touchés par les incendies, est-il mentionné dans le communiqué.

S'agissant de l’opération d’indemnisation des sinistrés en matière de cheptel animal (bovin, ovin et caprin) entamé jeudi dernier au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Bejaia, le ministre de l'Agriculture a assuré que cel le-ci se poursuivra pour toucher toutes les wilayas ayant enregistré des pertes dans l’activité agricole aussi bien animale que végétale, a-t-on souligné de même source.