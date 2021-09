La Suédoise Petra Sorling, actuellement vice-présidente de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) en charge des finances, sera l'unique candidate à la présidence de l'instance lors des prochaines élections prévues en novembre 2021 à Houston, a indiqué l'ITTF sur son site officiel .

Pour la première fois depuis sa création, l’instance internationale de la discipline (ITTF) devrait être présidée par une femme qui remplacera le président sortant, l’Allemand Thomas Weikert qui a renoncé en août dernier à solliciter un nouveau mandat, après avoir perdu la confiance du comité exécutif et s'est même vu retirer son pouvoir de décision. Thomas Weikert était devenu président de l’ITTF en 2014, après le retrait du Canadien Adham Sharara.

Il avait ensuite été confirmé dans son rôle lors d’une élection organisée en 2017.

Membre du comité exécutif de l’ITTF depuis 2009, Petra S?rling se retrouvera face à un terrain totalement dégagé.

Elle deviendra la troisième femme à présider une fédération internationale d’un sport olympique d’été, après l’Espagnole Marisol Casado (tria thlon) et la Suédoise Annika S?renstam (golf), lors du Congrès annuel de l'instance, prévu à Houston, aux Etats-Unis, en marge des Mondiaux de tennis de table.

Outre la candidature au poste de président, l'ITTF a publié la liste des postulants aux différents postes officiels au sein de l'instance mondiale.

Ils sont 17 candidats, notamment, à viser un siège de vice-président exécutif, suite à un processus de vérification par le Comité des nominations de l'ITTF des nominés proposés par leur association membre respective de l'ITTF.

Les 17 postulants dont deux africains, le Nigérian Wahid Oshodi et l'Egyptien Alaa Meshref, seront en course pour 8 postes au sein de l'exécutif de l'ITTF.

Les membres de l'ITTF voteront pour élire les neuf membres du Comité exécutif de l'ITTF dont le président lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ITTF, prévue le 24 novembre 2021 à Houston (Etats-Unis), pour un mandat de quatre ans.

Les neuf membres élus rejoindront le président de la commission des athlètes de l'ITTF, Zoran Primorac (Croatie) et le membre du CIO Ryu Seungmin (Corée du Sud) pour former le comité exécutif complet de l'ITTF.