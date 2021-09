Le double messieurs algérien de tennis de table, composé de Sami Kherouf et Mohamed Sofiane Boudjadja a été éliminé par son homologue d'Egypte (Ahmed Saleh/Khalid Assar) sur le score de (4-0), lundi en demi-finale des Championnats d'Afrique (messieurs et dames) qui prennent fin, mardi avec les finales simples messieurs et dames. Face à des Egyptiens très coriaces, la paire Kherouf/Boudjadja s'est inclinée sur le score (6-11, 9-11, 7-11, 7-11).

La finale de l'épreuve est revenue aux Nigérians Aruna Quardi/Bode Abiodun, vainqueurs des Egyptiens sur le score de 4-2 (6-11, 11-9, 13-11, 9-11, 11-3 et 11-6).

En simples, les pongistes algériens messieurs et dames n'ont pas dépassé le cap des 8es de finales. Mohamed Sofene Boudjadja a été écarté par l'Egyptien Mohamed Shouman (4-0), Sami Kherouf par l'autre égyptien Khalid Assar (4-2) et Abdelbasset Chaichi a perdu face au Nigérian Olajide Omotaya (4-0).

Chez les dames, Lynda Loghraibi a été éliminée en 8es par la Tunisienne Maram Zoghlami (4-3), Katia Kessaci par l'Egyptienne Mariam Alhodaby (4-0) et Widad Nouari écartée par l'Egy ptienne Yousra Helmy (4-0).

Le chemin de Hiba Feredj s'est arrêté en revanche au tour face à l'Ougandaise Amaniyo Flavia 4-0.

Pour rappel, l'Algérie avait pris la 3e position par équipes après sa victoire sur le Togo (3-0), assurant du coup, sa qualification aux Championnats du Monde prévus en 2022 en Chine, alors que les dames (Lynda Loghraibi, Katia Kessaci et Hiba Feredj) ont pris la 5e position en battant l’Afrique du Sud (3-0).

Il est à rappeler que l'Algérie avait pris part aux Championnats d'Afrique de tennis de table à Yaoundé avec quatre athlètes messieurs et autant en dames.