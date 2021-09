La sélection nationale militaire dans la spécialité "Section Aéroportée" a terminé à la 4e place par équipes lors de la 7e édition des Jeux Militaires internationaux organisés du 22 août au 2 septembre en Fédération de Russie, a indiqué lundi, un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'équipe nationale militaire a démontré lors de cette compétition "une grande volonté en se classant la 4e place par équipes derrière la sélection russe en première position, suivie de celles de la Chine et du Kazakhstan à la 2e place et la sélection Biélorusse en troisième position", précise la même source.

En outre, La sélection nationale militaire a décroché le prix de "l'esprit solide de la section", le prix du "meilleur tireur de lance roquette RPG-7", le prix de "l'esprit solide des meilleurs participants", ainsi que trois médailles pour la contribution au développement des Jeux militaires, quatre médailles pour le renforcement de la cohésion au combat et le prix de "l'esprit solide", remis à l'équipe nationale militaire par le ministère de la Défense russe, souligne le communiqué.

La sélection nat ionale militaire a regagné dans la soirée de dimanche le territoire national à l'issue de sa 4e participation consécutive dans la spécialité "Section Aéroporté".

La délégation a été accueillie à son arrivée à la base Aérienne de Boufarik en première Région Militaire par des hauts cadres de l'Armée nationale populaire.