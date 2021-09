Le sélectionneur de l'Egypte Hossam al-Badri a été démis de ses fonctions lundi au lendemain d'un nul laborieux face au Gabon (1-1) en qualifications pour le Mondial-2022, a annoncé la Fédération égyptienne de football.

"L'association a décidé, lors d'une réunion d'urgence (...), de remercier les entraîneurs et le staff technique pour leurs services au sein de la sélection", a déclaré la Fédération dans une court communiqué sur ses réseaux sociaux.

Hossam al-Badri avait assuré dimanche soir à la presse qu'il ne démissionnerait pas, arguant que sous son mandat, les Pharaons étaient parvenus à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier au Cameroun.

Mais lundi, la Fédération en a décidé autrement et a promis d'annoncer les noms de la nouvelle équipe technique sous 48 heures.

Le match nul (1-1) contre le Gabon, obtenu dans les dernières minutes du match, et la victoire poussive (1-0) contre l'Angola mercredi dernier, avaient entraîné de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Remercié avec toute son équipe technique lundi, Hossam al-Badr i avait été nommé à son poste en septembre 2019 avec pour mission de remettre sur pied des Pharaons après une décevante Coupe d'Afrique des nations, pourtant organisée à domicile.

L'Egypte avait été éliminée de la compétition dès les huitièmes de finale.

En dépit de ce nul, l'Egypte est en tête de son groupe des éliminatoires au Mondial-2022 avec quatre points, devant la Libye (3 pts) qui compte un match en moins.