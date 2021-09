Les joueurs de la JS. Saoura reprendront le 11 septembre le chemin des entrainements au stade du 20 Août 1955,de Bechar en prévision de la nouvelle saison de Ligue 1 dont le coup d'envoi sera donné le 23 octobre prochain, a t-on appris auprès du club.

"Tout les moyens seront mis à la disposition des joueurs au titre de cette première phase de ce stage de préparation physique et technique, qui se poursuivra dans sa deuxième et dernière phase à Alger", a précisé Houcini Abdelwahab, responsable de communication au sein du club.

En prévision de la nouvelle saison, la direction du club a procédée récemment au recrutement de quatre (4) attaquants, à savoir le meneur de jeu du MC.Oran, Mellal Ben Omar, Ouïs Mohamed Amine (ASO Chlef), Oussama Bellatrache (W Tlemcen), et Ismail Saadi (ES. Sétif).

"Actuellement nous attendons la concrétisation des pourparlers pour le recrutement d'un nouvel entraineur pour prendre en main l'équipe envue de la prochaine saison de Ligue 1, de même que de représenter dignement l’Algérie à la Coupe de la Confédération" a-t-il souligné.

Pour rappel, la JS Saoura qui avait terminé la saison 2020-2021 à la 4e place de Ligue 1, représentera l'Algérie à la Coupe de la Confédération de football.