La sélection nationale de Côte d'Ivoire a battu (2-1) lundi à Abidjan celle du Cameroun en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde prévue en 2022 au Qatar.

Les buts de la Côte d'Ivoire ont été marqués en première période par Sébastien Haller à la 20e minute (sur penalty) et à la 29e minute. Nicolas Moumi a permis au Cameroun de réduire le score en seconde période à la 60e minute de jeu. A l'issue de cette deuxième journée, la Côte d'Ivoire (4 points) prend la tête du groupe D devant le Cameroun (3 points), en attendant la confrontation mardi entre le Malawi (0 point) et le Mozambique (1 point). Au total, 40 pays répartis dans dix groupes de quatre participent à ces éliminatoires en Afrique.

Les premiers de chaque groupe prendront part à des barrages et les cinq vainqueurs des confrontations en aller/retour représenteront l'Afrique au Qatar.