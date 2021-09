L’entraineur Saïd Hamouche sera bientôt convié à négocier avec la direction du MCB Oued Sly en vue de prolonger son contrat avec ce club de Ligue 2 de football,

a indiqué, mardi, le président de ce dernier. Rachid Chiranou a fait savoir à ce propos qu’il était "satisfait" du travail réalisé par son entraineur au cours de l’exercice passé, qui a vu son équipe échouer de peu dans la course à l’accession en Ligue 1.

"Nous préférons opter pour la stabilité, d’où notre désir de prolonger le contrat de l’entraineur Hamouche si nous parvenons bien sûr à trouver un terrain d’entente dans les jours à venir.

Ce technicien a réalisé du bon travail la saison passée, et nous souhaitons bien qu’il continue avec nous", a déclaré Chiranou sur la page officielle de son club.

Le coach Saïd Hamouche avait atterri au MCB Oued Sly au milieu de milieu de l’exercice passé en remplacement de son collègue Touhami Sahraoui.

Il a réussi à terminer champion de son groupe Ouest avant d’échouer dans les Play-Off.

En attendant de connaître le sort des négociations avec le technicien Hamouche, le présiden t du représentant de la wilaya de Chlef a informé avoir noué des contacts avec sept joueurs "de valeur" en vue de les recruter. Il a, en outre, affiché de grosses ambitions pour jouer les premiers rôles la saison prochaine, "et pourquoi pas accéder parmi l’élite", a-t-il encore dit. Par ailleurs, le même responsable s’est dit "inquiet" quant au retard accusé dans l’aménagement du stade communal, une situation qui avait obligé son équipe à accueillir ses adversaires au niveau du stade Mohamed-Boumezreg à Chlef tout au long de l’exercice écoulé. "Comme les compétitions des jeunes catégories seront relancées la saison prochaine, nous risquons de trouver des difficultés pour leur assurer un lieu d’entrainement et de domiciliation de leurs matchs, vu que les travaux au niveau de notre stade ne sont pas encore achevés", a-t-il prévenu.

Contrairement à la saison passée, les 32 clubs du deuxième palier ont été répartis en deux groupes (centre-ouest et centre-est).

Les leaders de chaque groupe accéderont en Ligue 1 en fin de saison.