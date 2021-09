L'Institut de la santé publique (ISP) du Chili a approuvé lundi l'utilisation d'urgence du vaccin CoronaVac fabriqué par le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac Biotech pour les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans.

Le directeur de l'ISP, Heriberto Garcia, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion d'experts sur l'utilisation du médicament.

"Afin de continuer à protéger la population, nous avons approuvé le CoronaVac pour les enfants âgés de 6 ans et plus", a-t-il dit.

"Les données montrent que le nombre d'enfants infectés augmente en raison du fait qu'ils ne sont pas vaccinés", a ajouté M. Garcia.

Les experts de l'ISP ont souligné la sécurité du CoronaVac et sa réponse immunogène testée.

L'ISP avait approuvé l'utilisation d'urgence du CoronaVac pour les personnes âgées de 18 ans ou plus le 20 janvier de cette année.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, un total de 13.074.496 personnes ont été entièrement vaccinées, soit 86,01% de la population cible de 15,2 millions de personnes.