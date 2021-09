Au moins 23 personnes ont été tuées et 13 autres blessées en Bolivie lundi dans l'accident d'un autocar tombé dans un précipice près de Cochabamba (centre), selon la police

et des témoins. "J'ai appuyé sur le frein et il n'y avait pas de frein", a déclaré le conducteur de l'autocar dont l'épouse est décédée dans l'accident.

Parmi les personnes tuées figurent également trois enfants âgés de un, deux et six ans, selon la police.

L'autocar a fait une chute de 400 m dans le vide près de la localité de Keraya, à 50 km de Cochabamba.

La police enquête sur les causes de l'accident.

Le conducteur affirme n'avoir pas consommé d'alcool.

Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux environnants dans des ambulances et des véhicules appartenant à des particuliers.

En juillet, 34 personnes étaient mortes dans la chute d'un autocar dans un ravin, sur une route du département de Chuquisaca (Sud-Est).

En mars, un autre accident similaire avait fait 21 morts sur la route entre Santa Cruz (Est) et Cochabamba (centre).

Les accidents d'autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie.