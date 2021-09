La Société de distribution de l'électricité et de gaz a recensé près de 1.200 cas de vol d'électricité dans les communes d'Oran et de Bir El-Djir, depuis le début de l'année 2021, selon un communiqué publié lundi par l'entreprise.

Le document indique que l'équipe d'énergie relevant de la direction de l'entreprise a découvert, lors d'une visite d'inspection de 2.245 clients au niveau des deux communes, 1.198 cas de vol d'électricité ayant causé une perte de 65 millions DA.

L'opération a permis à la société de l'électricité et de gaz de récupérer 12,5 gigawatts/heure d'électricité, a-t-on ajouté.

En parallèle, l'équipe a procédé à la sensibilisation des clients sur la manière de rationaliser la consommation de l'énergie électrique et prodigué des conseils sur l'utilisation idoine des équipements électroménagers afin de réduire les factures d'électricité et de gaz.

La société de distribution d'électricité et de gaz d'Oran couvre le chef lieu de la wilaya et Bir El-Djir, alors que la direction de la Sonelgaz d'Es-Senia couvre les 24 autres communes de la wilaya, rappelle-t-on.