La brigade de recherche et d'intervention (BRI) des services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Constantine a appréhendé un individu, âgé 29 ans, dealer de cocaïne dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, a-t-on appris, mardi, auprès de la cellule de communication et d’information du même corps constitué.

L’enquête dans cette affaire a été ouverte suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles un individu commercialisait de la cocaïne dans le quartier où il réside, a indiqué un communiqué de presse des mêmes services , relevant que l’intensification des recherches et les investigations ont permis d’identifier l’individu et de confirmer l'information rapportée.

En coordination avec le parquet, une autorisation de perquisition du domicile du suspect a été délivrée et a permis aux enquêteurs de saisir une quantité de drogues dures (cocaïne) et plus de 400 000 dinars, qui proviendraient vraisemblablement de la commercialisation de cette substance prohibée, a précisé la même source .

Les éléments de sécurité ont aussi saisi une balance utilisée par le suspect en plus d'autres fournitures, a-t-on détaillé , soulignant que le mis en cause a été transféré au siège de la BRI, où les enquêtes et les procédures judiciaires ont été parachevées.

Après l’établissement d’un dossier pénal, le suspect a été présenté devant le parquet local dans l'affaire de "détention et commercialisation de drogues dures".