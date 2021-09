Une étude technique pour la réalisation d’un projet d’une voie express sur la façade maritime Ouest de Tipasa, devant relier la ville de Hadjret Ennos à Damous, sera lancée par la direction locale des travaux publics (DTP), a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya. Il s'agit d'une étude technique pour la réalisation d’une voie express surplombant la façade maritime, en partant des hauteurs de la région Ouest de Tipasa jusqu’aux limites administratives avec la wilaya de Chlef, sur une distance de 66 km et qui va relier les communes de Hadjret Ennos, Messelmoune, Gouraya, Larhat et Damous, est-il précisé de même source.

Ce projet proposé par la DTP au wali de Tipasa, Ahmed Mabed, à l’occasion de sa première visite de terrain, hier mardi, pour inspecter certains projets importants du secteur des travaux publics, s’inscrit au titre du renforcement du réseau autoroutier de la wilaya et du désenclavement et désengorgement des zones qui attirent quotidiennement des milliers de visiteurs en quête de détente au niveau de leurs plages, en saison estivale. Après l’exposé de la direction des travaux publics, le wali a instruit les services compétents d'élaborer une étude technique et un plan de cette voie express, définissant son itinéraire et les villes qu’elle reliera.

Concernant les projets réalisés au profit du secteur, il a été rappelé l’entrée en service, au mois de juin dernier, du projet de l'évitement autoroutier de Cherchell, reliant Cherchell-Sidi Ghiles-Hadjret Ennos, sur une distance de 17 km et comptant de nombreux ouvrages d’art, dont deux viaducs de 100 mètres de haut. Lors de sa visite de travail inscrite au titre d’un programme portant inspection des projets importants de la wilaya, le wali a particulièrement insisté auprès de l’entreprise en charge des travaux de réalisation d'une une trémie, qui va relier la voie express de Tipasa à l'évitement autoroutier de Cherchell, sur l’importance du respect du délai de livraison du projet, fixé au 15 novembre prochain.

M. Mabed a, également, inspecté le chantier de réalisation d'une base de vie pour l’entreprise en charge du projet de réalisation du Port du Centre.