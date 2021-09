L'Union européenne (UE) a débloqué une somme de 80.000 euros au profit des sinistrés des feux de forêts ayant touché plusieurs wilayas du pays en août dernier, indique la Délégation de l'UE en Algérie dans un communiqué. Cette aide permettra au Croissant rouge algérien de "soutenir les familles touchées par les incendies dans les wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou, Jijel et Sétif", note la même source, précisant que "ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge".

Il permettra également au Croissant rouge algérien de "reconstituer les stocks et de maintenir la mobilisation de son personnel, son staff médical et ses bénévoles", relève le communiqué.

Alimentés par une vague de chaleur et aggravés par le changement climatique, les incendies ont été particulièrement sévères cette année, estime l'UE.

Ces incendies "ont fait plusieurs dizaines de victimes et ont occasionné d'importants dégâts aux maisons, aux forêts, aux oliveraies et au bétail" note la même source.