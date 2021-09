La consommation des ménages nippons a légèrement augmenté de 0,7% en juillet sur un an, selon des chiffres publiés mardi, montrant cependant une prudence accrue alors que des mesures sanitaires étaient rétablies au Japon face à la progression de la pandémie. Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une hausse de 2,4% sur un an, également à données réelles, après une rechute de 4,3% en juin.

Les dépenses des foyers nippons de deux personnes ou plus ont légèrement augmenté en juillet dans l'habillement, la culture et les loisirs, mais elles se sont effondrées dans l'ameublement et les équipements pour la maison et l'éducation.

En variation sur un mois, la consommation des ménages a par ailleurs reculé pour le troisième mois consécutif en juillet, à -0,9%, alors que le nombre croissant de cas d'infections au Covid-19 a forcé le gouvernement japonais a déclarer mi-juillet un nouvel état d'urgence sur une partie du pays, dont Tokyo.

Ce dispositif, qui permet notamment aux autorités de demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool, a été étendu en août à la majori té du pays, et devrait de nouveau être prolongé cette semaine au-delà de l'échéance prévue du 12 septembre, selon les médias locaux.

Sur l'ensemble du deuxième trimestre, la consommation des ménages avait augmenté de 0,9%, selon les chiffres du PIB publiés mi-août dont un calcul révisé est attendu mercredi, permettant au Japon d'éviter de tomber en récession. Le recul sur un mois en juillet suggère cependant que la population nippone, qui avait maintenu ses dépenses entre avril et juin malgré des mesures sanitaires déjà en place pendant la majorité de la période, montre davantage de prudence face à la propagation du variant Delta, plus contagieux. Le gouvernement, dont la campagne de vaccination a connu des débuts tardifs et laborieux, espère que 60% de la population japonaise sera totalement vaccinée fin septembre, contre environ 48% actuellement.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé vendredi son retrait prochain, faisant espérer de la part de son successeur, qui doit être choisi fin septembre par le Parti libéral démocrate au pouvoir, une gestion plus efficace de la crise sanitaire et un nouveau plan de relance économique.