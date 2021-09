Selon Bloomberg News, la banque d'investissement américaine Goldman Sachs a revu lundi à la baisse ses prévisions de croissance économique aux Etats-Unis pour cette année,

les consommateurs américains étant susceptibles de dépenser moins dans le contexte

de l'augmentation des cas de COVID-19 liés au variant Delta. Un économiste de Goldman Sachs, Ronnie Walker, a écrit lundi dans un rapport aux clients de la banque que l'expansion économique globale des Etats-Unis en 2021 était désormais estimée à 5,7%, soit moins que les 6% estimés à la fin du mois d'août, a indiqué Bloomberg News.

"L'obstacle à une forte croissance de la consommation à l'avenir semble beaucoup plus élevé : le variant Delta pèse déjà sur la croissance du troisième trimestre, et l'affaiblissement des mesures de relance budgétaire ainsi que le ralentissement de la reprise du secteur des services seront tous deux des vents contraires à moyen terme", a affirmé M. Walker, soulignant que les consommateurs américains auront à faire face à un "chemin plus difficile" que prév u.

D'après Bloomberg News, la banque a également revu à la hausse sa projection du taux de chômage aux Etats-Unis, qui devrait atteindre 4,2% à la fin de 2021, contre une estimation antérieure de 4,1%.

Cette révision des prévisions est intervenue après que le département américain du Travail a annoncé la semaine dernière que les employeurs américains avaient créé moins de 235.000 emplois que prévu en août, le taux de chômage s'élevant à 5,2%, ce qui met en évidence un net ralentissement de la croissance de l'emploi dans un contexte de flambée de la COVID-19 alimentée par le variant Delta.

Les cas quotidiens de COVID-19 aux Etats-Unis ont augmenté de 316% depuis le 1er mai 2020 et les hospitalisations ont également augmenté de 158% par rapport au week-end de la Fête du travail il y a un an, a révélé USA Today lundi.

A cause du nombre massif d'hospitalisations, de nombreux Etats du pays sont à court de lits de soins intensifs disponibles pour les patients, d'après la même source.