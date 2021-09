Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid, a mis en avant lundi à Alger la volonté du gouvernement de promouvoir les jeunes talents des différents instituts nationaux et universités et de les accompagner dans la concrétisation de leurs idées sur le terrain pour parvenir à une "économie fondée sur la connaissance et la technologie".

Dans une déclaration lors de la cérémonie de clôture de la 7e édition du Programme de développement des jeunes talents "Seeds of the Future 2021" de Huawei, le ministre a affirmé que "le pays a besoin de jeunes entrepreneurs pour construire une économie nationale fondée sur la connaissance et le numérique", saluant la démarche de l'entreprise chinoise qui permet, a-t-il dit, à un groupe d'étudiants algériens de développer leurs compétences dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de construire un système économique fort".

"Nous souhaitons que les bénéficiaires de ce programme contribuent au déve loppement de l'économie nationale en mettant à profit leurs idées et leurs talents et en investissant le monde de l'entrepreneuriat", a-t-il déclaré, rappelant que le gouvernement accompagnait les étudiants désireux de monter des start-up.

Le ministre délégué a, en outre, estimé que le développement des compétences permettra aux jeunes d'accéder au monde de la technologie et de suivre les progrès dans ce domaine, soulignant que le gouvernement s'efforce d'atteindre cet objectif, notamment à travers la création de l'Ecole supérieure de l'intelligence artificielle et de l'Ecole supérieure des mathématiques.

De son côté, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, s'est félicité de ce type de programmes destinés aux jeunes talents porteurs d'idées novatrices et innovantes dans les TIC et le numérique, des domaines dont le pays a besoin pour sa transition numérique et le développement de son secteur technologique, a-t-il dit. De tels programmes viendront soutenir les jeunes et leur permettre de réaliser les idées innovantes et développer leurs compétences, a-t-il souligné.

Et d'affirmer que le développement personnel et du sens de la responsabilité civile des jeunes ainsi que la consolidation de leurs facultés entrepreneuriales sont autant de facteurs qui permettent de forger une personnalité dirigeante en mesure de garantir la réussite des projets dans le futur.

M. Charhabil a mis en valeur, à cette occasion, la démarche de l'Algérie dans le développement des talents nationaux à travers la mise en place des établissements d'enseignement leader à l'échelle nationale et africaine, à savoir : le lycée des mathématiques et l'école nationale supérieure en intelligence artificielle, le but étant de promouvoir une économie nationale basée sur des techniques numériques et l'industrie de la 4G". Le ministre a également mis en évidence l'intérêt porté par son département pour l'élaboration d'un écosystème digital et l'intégration des talents fraîchement diplômés dans le processus de la transformation numérique, en offrant un environnement économique idoine à la promotion de l'innovation et la réussite des projets économiques productifs.

Au terme de la rencontre, la chargée des relations publiques au sein de Huawei Algérie, a fait savoir que la société envisageait, en collaboration avec des partenaires, d'offrir 120 postes d'emploi et d'organiser des sessions de formation au profit des étudiants agréés par Huawei Académie.

Des offres qui seront présentées, poursuit-elle, lors du Salon de l'emploi prévu octobre prochain au Palais de la Culture à Alger.

L'entreprise chinoise Huawei Télécommunications Algérie prévoit la tenue d'une conférence, en marge du salon, consacrée à l'évaluation de son bilan 2021 et le lancement de la 8ème édition du programme de développement des jeunes talents intitulé "Seeds for the Future 2021-2022".