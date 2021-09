Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, lundi à Alger, les responsables de la start-up "INNOEST" qui a développé le premier générateur d'oxygène en Algérie, appelant à lui assurer les moyens pour concrétiser ce projet a indiqué un communiqué du ministère. Il a été procédé, lors de cette rencontre, à la présentation des phases de concrétisation de ce projet, développé avec la contribution du Groupement Algeria Corporate Universities et des chercheurs universitaires algériens, à partir du prototype jusqu'à sa commercialisation dans le marché local et les perspectives de son exportation vers les marchés voisins, ainsi que des expériences de l'entreprise dans la réparation des générateurs d'oxygène dans certains hôpitaux.

A cette occasion, M. Zaghdar a salué les grands efforts consentis par les jeunes responsables de cette start-up, leur réaffirmant le soutien et l'accompagnement du ministère de l'Industrie dans toutes les phases de concrétisation de leur projet qui revêt "une importance capitale" sur fond du contexte sanitaire actuel. Le ministre de l'Industrie a ordonné d'assurer tous les moyens indispensables pour cette startup avec la contribution de nombre de groupements industriels dans le cadre de l'intégration, et ce pour lui permettre de réaliser son projet "dans les plus brefs délais".