Le gouvernement s'engage, à travers son Plan d'action qui sera soumis la semaine prochaine au parlement, à prendre une série de mesures visant le développement des infrastructures liées à la logistique et aux TIC. Le Plan d'action prévoit ainsi l'amélioration de la qualité de la connectivité au profit des citoyens, des opérateurs économiques et des établissements publics ainsi que l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes et la réalisation de nouvelles capacités répondant aux normes internationales.

Il est également question d'optimiser et de rationaliser les fréquences radioélectriques, la généralisation d'accès à Internet "très haut débit" à travers la modernisation ainsi que la densification du réseau de télécommunication et l'intensification des actions de mise en œuvre des projets inscrits au titre du fonds du service universel des communications électriques.

Le gouvernement envisage également la sécurisation des infrastructures des télécommunication /TIC et la protection des utilisateurs, ainsi que le développement de "Da ta centres" aux normes internationales et la rentabilisation des capacités nationales des télécommunications à savoir la dorsale transsaharienne, les câbles sous marins et les capacités satellitaires afin d'ériger l'Algérie en hub régional en matière de télécommunication /TIC.

Il vise dans le même sillage la promotion des contenus numériques locaux et la mise en place des mécanismes de gestion et de gouvernance de l'internet afin de développer la société algérienne de l'information et le développement des services et moyens de paiement électroniques et l'encouragement de l'émergence du commerce électronique à travers une plus grande participation des services postaux à l'inclusion sociale et financière.

Concernant le développement des infrastructures logistiques, notamment les coûts qui plombent la compétitivité des produits tant à l'import qu'a l'exporte, le gouvernement s'engage à doter le pays de plates-formes logistiques équitablement réparties selon les spécificités des régions et à développer davantage le réseau ferroviaire afin de baisser les coûts et préserver l'environnement et réduire la pression sur les infrastructures routières et autoroutières.

De même, il prévoit le développement de la flotte maritime pour être en mesure de prendre en charge le transport de marchandise dans le cadre de la maîtrise et de la réduction de la facture des services à l'importation et la promotion des exportations.

Le renforcement et la consolidation de la formation logistique afin d'améliorer la capacité des ressources humains et répondre aux besoins exprimés par le marché du service des transports et la digitalisation des procédures liées aux activités des différents types de transport, figurent parmi les autres mesures que compte concrétiser le gouvernement dans le même cadre. En outre, le plan du gouvernement envisage d'encourager et promouvoir les associations nationales activant dans le domaine de la logistique et renforcer les capacités d'accueil des infrastructures portuaires et mettre à niveau le mode de leur gestion afin de réduire les surcoûts qui ont une incidence directe sur le consommateur.

Il est également prévu de développer les capacités de stockage pour une logistique et régulation optimale des productions agricoles et agro-alimentaires et mettre en adéquation l'arsenal juridique régissant les activités portuaires et de douane.