L'Ethiopie a enregistré plus de 2.800 tentatives de cyberattaques au cours de l'exercice 2020-2021 du gouvernement éthiopien, qui vient de s'achever, ce qui représente une augmentation alarmante de ces attaques, a estimé lundi un responsable éthiopien.

Ce chiffre représente plus qu'un doublement par rapport aux 1.080 tentatives de cyberattaques comparables enregistrées au cours de l'exercice précédent, a rapporté la société d'Etat Fana Broadcasting Corporate citant des responsables de l'Agence éthiopienne de sécurité des réseaux d'information.

Observant que la plupart des cyberattaques ciblant l'Ethiopie avaient été déjouées avant de pouvoir causer des dégâts significatifs, l'agence a invité les entreprises et entités à renforcer leurs systèmes de cybersécurité afin de contenir les futures tentatives.

L'Ethiopie a entrepris actuellement une campagne visant à mettre à niveau son infrastructure de services essentiels et son administration, qui étaient encore dans une large mesure assurés de manière traditionnelle, en misant principalement sur les cybertechnologies.