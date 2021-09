La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué lundi la décision prise par les autorités libyennes de libérer Saadi Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, renversé et tué en 2011.

"La Mission d'appui des Nations Unies en Libye prend note de la libération, le 5 septembre, de Saadi Kadhafi, ainsi que d'Ahmed Ramadan et de six autres responsables de l'ancien régime, qui ont été détenus pendant sept ans ou plus.

La libération de M. Kadhafi est conforme à un ordre juridique à la suite de son acquittement par un tribunal libyen en 2019", a précisé la MANUL dans un communiqué.

La mission a décrit cette libération comme une étape importante vers le respect de l'Etat de droit et des droits de l'homme, ainsi qu'un développement positif pouvant contribuer au processus de réconciliation nationale fondé sur les droits et promouvoir l'unité nationale.

"A cet égard, la MANUL apprécie les efforts du gouvernement d'unité nationale, du conseil présidentiel et des autorités judiciaires, et appelle de nouveau les autorités libyennes à libérer rapidement des milliers de personne s qui demeurent détenues arbitrairement (...) à travers la Libye", ajoute le communiqué.

Le conseil présidentiel a annoncé des projets de libération de tous les prisonniers acquittés par le tribunal, dans le cadre d'une campagne de réconciliation générale en Libye.