L'Algérie a déclaré lundi suivre avec une "profonde préoccupation" la situation prévalant en République de Guinée", réaffirmant son " attachement aux principes cardinaux de l'Union africaine, notamment "le rejet de tout changement anticonstitutionnel", indique le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un communiqué.

"L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la situation prévalant actuellement en République de Guinée. Elle réaffirme son attachement aux principes cardinaux de l'Union Africaine, notamment le rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement tel qu'énoncé par la décision d'Alger de 1999 et réaffirmé par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance", souligne le MAE.

Et " considère que les causes qui ont provoqué ce changement anticonstitutionnel doivent trouver des solutions consensuelles issues d'un dialogue responsable ayant pour objectif d'assurer le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Guinée, ainsi que tous les acquis du peuple guinéen frère".

Avant d'ajouter : " l'Algérie coordonnera avec les autres pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans le contexte de la mise en œuvre de l'acte constitutif de l'organisation continentale et de ses positions pertinentes en la matière".

"L'Algérie forme le vœu que la République de Guinée surmontera rapidement cette épreuve et réitère l'assurance de sa solidarité fraternelle avec le peuple guinéen avec lequel elle entretient des relations historiques marquées du sceau de l'amitié et de la coopération", indique le ministère.