Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu, dés son arrivée dimanche à Niamey, par le président nigérien Mohamed Bazoum, dans le cadre de sa visite de travail en République du Niger en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A cette occasion, M. Lamamra a transmis au président Bazoum, un message d’amitié et de considération de la part de son frère le président Tebboune, portant sur la réaffirmation de la nature stratégique et exceptionnelle des relations bilatérales ainsi que sur la disponibilité et la volonté des deux pays de conjuguer leurs efforts aux plans bilatéral et multilatéral pour faire face aux défis communs du continent en général et de la région sahélo-saharienne en particulier.

Les deux parties se sont félicitées de l’excellente qualité des relations historiques d’amitié, de coopération, de solidarité et de bon voisinage liant les deux pays, tout en réaffirmant leur engagement et leur détermination à poursuivre les efforts en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans le prolongement des conclus ions ayant marqué la récente visite du président Bazoum en Algérie.

En outre, l’audience a donné lieu à un échange fructueux sur la situation prévalant dans la bande sahélo-saharienne marquée par la recrudescence de la menace terroriste et les voies et moyens susceptibles de renforcer les réponses qui y sont apportées aux niveaux régional et continental.

Les deux parties ont également abordé les crises prévalant en Libye et au Mali, ainsi que les questions d’actualité sur l’agenda de l’Union africaine (UA). Les échanges ont été marqués par une large convergence des vues et une volonté commune d’œuvrer au renforcement de la tradition de consultations et de coordination sur toutes les questions d’intérêt commun entre les deux pays.