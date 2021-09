Les relations bilatérales ont été lundi au centre de discussions à Niamey entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et son homologue nigérien, M. Massoudou Hassoumi.

Cette séance de travail consacrée à un examen exhaustif de l'état des relations bilatérales et à la projection de projets communs dans le contexte de la mise en œuvre des orientations des deux Chefs d’Etat, le président Abdelmadjid Tebboune et le président Mohamed Bazoum, a été rehaussée par la participation de plusieurs ministres chargés des grands secteurs de la coopération bilatérale.

Ont participé à ces échanges, les ministres en charge de la Défense nationale, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, du Pétrole et des Energies renouvelables, de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale.

A la lumière du cachet prioritaire qui a été donné à ces secteurs, les deux parties ont passé en revue les différents projets de coopération bilatérale et sont convenues de la redynamis ation des mécanismes bilatéraux, en particulier la grande Commission mixte, celui de la concertation politique et le Comité Bilatéral Frontalier.

Les échanges ont également permis de réaffirmer la détermination qui anime les deux pays à poursuivre les efforts en vue d’assurer une exploitation optimale des opportunités et potentialités considérables qui s'offrent de part et d'autre dans le cadre d'un partenariat stratégique qui répondrait aux attentes et aspirations des deux peuples frères qui partagent les mêmes défis et les mêmes espoirs.

Au titre des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux chefs de la diplomatie ont abordé les défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien notamment ceux en lien avec la recrudescence du terrorisme, les développements enregistrés dans les principaux foyers de conflit sur le continent, ainsi que plusieurs questions inscrites à l'agenda de l’Union Africaine et des Nations Unies, notamment la situation qui prévaut en Libye, au Mali, au Sahara occidental et en Guinée.

Ils ont relevé avec satisfaction la convergence de leurs positions et se sont entendus pour renforcer la coordination en prévision des prochaines échéances à l’échelle continentale et internationale. Ils se sont également félicités des résultats de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye qui s’est tenue récemment à Alger. M. Ramtane Lamamra, a entamé dimanche une visite de travail de deux jours en République du Niger, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.