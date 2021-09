L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, dimanche prochain, par la présentation en plénière du plan d'action du Gouvernement par le Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane, a indiqué dimanche un communiqué de l'Assemblée.

Le bureau de l'APN s'est réuni, dimanche, sous la présidence de M. Brahim Boughali, Président de l'APN, et a arrêté le calendrier des travaux pour la période à venir.

Il a été décidé de reprendre les travaux dimanche, le 12 septembre en séance plénière consacrée à la présentation du plan d'action du Gouvernement par le Premier ministre.

Les débat auront lieu les lundi et mardi, 13 et 14 septembre, alors que a séance du mercredi, 15 septembre, sera consacrée aux interventions du Premier ministre qui répondra aux interrogations des députés, avant de soumettre le plan d'action du Gouvernement au vote lors de la même séance, explique la même source.

Par ailleurs, le Bureau a examiné et approuvé un projet de note relatif à la "présentation et au débat du plan d'action du Gouvernement". Enfin, le bureau de l'APN a renvoyé à la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés, la décision du Conseil constitutionnel concernant "le remplacement d'une députée suite à la vacance de son siège pour cause de décès, afin d'établir un rapport prouvant la qualité du membre du nouveau député".