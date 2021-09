Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a donné, dimanche, des instructions "fermes" quant à l'impératif d'intensifier les opérations de contrôle au niveau des marchés de gros et de détail pour contrecarrer la spéculation, suite à la hausse des prix, relevée récemment, de certains produits de large consommation, notamment les fruits et légumes.

Le ministre "a présidé, dimanche par visioconférence, une réunion urgente réunissant les cadres centraux du ministère et les directeurs du Commerce régionaux et de wilaya, durant laquelle il a donné des instructions fermes pour contrecarrer toute forme de spéculation", a noté un communiqué du ministère.

Il a rappelé, à ce propos, "la décision d'autoriser les agriculteurs à vendre leurs produits directement aux consommateurs".

De même qu'il a invité les directeurs du commerce à "appliquer les procédures nécessaires à l'encontre des commerçants ne respectant pas les deux instructions relatives à l'affichage obligatoire des prix et l'exposition de marchandises hors des locaux commerciaux, avec l'obligation de présenter la facture aux agents de contrôle, a conclu le communiqué.