Un programme de formation et de renforcement des capacités au profit des cadres et des professionnels de la santé publique afin de les appuyer dans leurs pratiques et les aider à relever les défis imposés par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, a été déployé au cours des trois derniers mois dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", a indiqué dimanche un communiqué du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Algérie.

Financé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre par le ministère de la Santé en partenariat avec le PNUD Algérie, le projet a compris "des formations qui se sont déroulées en 35 sessions présentielles et via visio-conférence, dans la majorité des wilayas du pays, au profit de près de 2.500 participants, parmi lesquels des cadres centraux du ministère de la Santé et des structures rattachées, et les personnels soignants", précise le communiqué.

Ces formations ont concerné "les différents aspects de la riposte à la pandémie de la Covid-19, à travers une douzaine de thématiques essentielles".

Les thématique ont porté sur "la gestion des voies aériennes chez le patient, le rôle du médecin généraliste dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge du patient, la prise en charge de la femme enceinte dans le contexte de Covid-19, l'oxygénothérapie à débit standard et à haut débit, la ventilation non invasive-CPAP et la ventilation invasive, les techniques de prélèvements et d'interprétation des tests de dépistage, la gestion des achats en temps de crise, et la communication de crise dans un contexte de pandémie", ajoute la même source.

Le projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", est "une coopération triangulaire intégrée, dotée d'un montant de 43 millions d'euros financé par l'Union européenne, destinée à soutenir l'effort des pouvoirs publics pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays et en atténuer les effets", a-t-on rappelé.

Ce projet comporte trois volets, à savoir "l'achat d'équipements de dépistage et de prise en charge des patients atteints de Covid-19, l'achat d'équipement de protection du personnel médical, le renforcement des capacités des personnels soignants et cadres du secteur, et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation de la population aux risques liés à la pandémie, en partenariat avec la société civile".