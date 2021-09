Le secteur de l’éducation dans la wilaya de Constantine a reçu un quota estimé à 20.000 doses de vaccin, destiné à la vaccination contre la covid-19, a appris l’APS lundi auprès de la direction locale de l’éducation nationale (DEN). L’opération de vaccination à la faveur de ce lot de vaccin affecté au bénéfice de différents corps du secteur dont le personnel administratif et les enseignants, tous cycles confondus, a été décidée en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué le chargé de l’information et de la communication au sein de cette direction, Djamal Benchanaâ.

La réception de ce quota, a déclaré la même source, est inscrite dans le cadre des mesures d’urgence prises par les autorités publiques, à savoir les ministères de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l’éducation nationale, visant à freiner la propagation du virus.

M. Benchanaâ a fait savoir que quarante sept (47) unités de dépistage et de suivi (UDS), réparties aussi bien en zones urbaines que rurales, ont été mobilisées pour la vaccination contre cette pandémie des fonctionnaires du secteur de l’éducation, ajoutant qu’un programme de sensibilisation sur les risques de ce virus, a été entamé parallèlement par les équipes médicales concernées, afin d’attirer l’attention du personnel de ce secteur, sur l’importance d’être vacciner .

Dans la wilaya de Constantine et selon le même responsable, huit (8) établissements scolaires, ont été réservés d’autre part, sur instructions des services de la wilaya, pour la vaccination des citoyens entre autres les familles du secteur de l’éducation et cela dans le cadre de la campagne nationale, initiée cette semaine par le ministère de l’intérieur, des collectivités locale et de l’aménagement du territoire, en étroite collaboration de plusieurs secteurs partenaires à l’instar de celui de la santé.

Des moyens médicaux nécessaires, des médecins, des paramédicaux et des agents administratifs, poursuivent ces actions de vaccination qui se déroulent jusqu’à présent, dans de "bonnes conditions", a fait remarquer le représentant local du secteur de l’éducation.

Depuis le 21 du mois d’août dernier, date de lancement de l’opération de vaccination par le secteur de l’éducation, environs 800 doses ont été consommées au profit du personnel administratif en attendant la rentrée des enseignants, selon les statistiques établies par les responsables lo caux de la direction de l’éducation.