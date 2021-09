La maladie chronique n’a pas empêché Hadja H’lima de se diriger vers l’un des points de vaccination de la ville de Mostaganem pour recevoir sa dose contre le virus corona, à l’occasion de la semaine nationale de vaccination.

La sexagénaire espère que cette injection la débarrassera de l’obsession permanente du danger et sera un allié aidant au retour de la vie à son cours naturel.

Hadja H’lima, femme au foyer âgée de 66 ans, affirme qu’elle veille constamment sur la prévention contre ce virus et le grand respect des mesures de précaution, notamment la distanciation sociale et corporelle, ainsi que le port du masque protecteur.

Ce qui lui a permis, malgré son état de santé, car souffrant de tension artérielle et d’inflammation des articulations cervicales, de dépasser cette période difficile.

"Le virus a complètement bouleversé notre vie et nous a rendu plus prudents dans nos relations et nos comportements quotidiens avec les gens les plus proches de nous, nos enfants et petits enfants", déplore-t-elle.

Au centre médico-social " Benalou Fatiha ", relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem, Hadja H’lima a engagé la conversation avec le médecin qui l’interrogeait sur son état de santé, alors qu’il mesurait sa tension sanguine, et lui a fait part de quelques détails sur son état de santé, avant de recevoir sa dose de vaccin. Elle a assuré qu’elle sera au rendez-vous pour la seconde dose du vaccin, avant d’appeler toutes les femmes au foyer de se rapprocher des services sanitaires, durant la semaine nationale de vaccination, pour recevoir, à leur tour, le vaccin contre le virus corona, le seul moyen efficace pour la protection de la famille.

Hadja H’lima a, en outre, indiqué que "l’engagement de la femme à préserver la santé de la famille équivaut, dans ces conditions exceptionnelles, à tous les devoirs de soins, d’éducation et des autres missions de la femme au foyer".

Après avoir salué les efforts de l’Etat visant à assurer l’immunité collective aux citoyens, Hadja H’lima a exhorté la femme, de manière générale, à être le catalyseur du reste des catégories pour parachever cette opération vitale.

Hadja H’lima est l’une des personnes concernées par le vaccin, dans le cadre de la semaine nationale de vaccination intensive des citoyens, qui a commencé samedi et s’achèvera le 11 septembre en cours.

L’objectif étant d’atteindre le nombre de 100.000 citoyens va ccinés dans la wilaya de Mostaganem.

Les responsables locaux de la santé attendent que la semaine nationale de vaccination multiplie le taux de vaccination de la wilaya pour se rapprocher des 50% de l’ensemble de la catégorie ciblée et estimée à 447.000 personnes, rappelle-t-on.