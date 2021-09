Six personnes sont mortes dans l'effondrement dimanche d'un immeuble en construction à Kampala, la capitale ougandaise après des pluies torrentielles, a annoncé la police lundi après le départ des derniers sauveteurs.

L'immeuble de quatre étages partiellement détruit se trouve à côté de la gare routière de Kisenyi, habituellement bondée et point névralgique pour les transports en commun de cette ville de plus 1,5 million d'habitants.

Les sauveteurs, intervenus jusque tard dans la nuit, ont réussi à sauver et mettre à l'abri huit personnes dont deux fillettes de 5 et 9 ans, retrouvées vivantes et transportées à l'hôpital, a précisé la police. Ils n'ont rien pu faire en revanche pour six personnes dont quatre femmes dont les corps sans vie ont été extraits des décombres.

"C'est fini.

Nous ne pensons pas retrouver d'autres personnes", a précisé un porte-parole de la police Luke Owoyesigire.

La Croix Rouge ougandaise a également cessé ses opérations de secours, a précisé une porte-parole Irene Nakasiita.

"Nous ne retournons pas sur place car ce qui reste, ce sont des gravats à évacuer par camions", a-t-elle indiqué à la pre sse. La veille, la Croix Rouge avait exprimé la crainte que des conducteurs de boda boda ou motos-taxis ou d'autres personnes aient pu être victimes de la catastrophe en cherchant refuge dans l'immeuble pour s'abriter de la pluie.

Après le drame, des vidéos sur les réseaux sociaux ont circulé montrant des ouvriers et des passants fouillant à mains nues les décombres pour tenter de sauver d'éventuelles victimes prises au piège.

Les accidents sur des sites de construction sont courants en Ouganda, où les règles sur la sécurité et la santé au travail sont laxistes.