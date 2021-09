Les services de l’unité de Batna de l’Algérienne des eaux (ADE) ont récupéré 32.626 m3 d'eau potable suite à ses interventions sur le réseau de distribution au cours des six premiers mois de l’année 2021, a-t-on appris dimanche auprès de cette entreprise.

Les équipes techniques de l’unité ADE de Batna ont réparé, durant cette période, 2105 fuites d’eau, dont la plupart a été enregistrée dans la ville de Batna, a précisé à l’APS le chargé de communication de cette entreprise, Abdekrim Zaim.

La réparation des fuites, a-t-il indiqué, se poursuit quotidiennement par les services techniques de l'ADE qui assure actuellement la gestion d’eau dans 29 communes de la wilaya, soit à près de 75 % de la population.

L'élimination des fuites sur les réseaux de distribution d’eau contribue, a affirmé M.

Zaim, à l'amélioration du service public fourni aux clients, notamment ceux habitant les étages supérieurs des immeubles, mais aussi à l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée.

L'ADE de Batna, dont les créances auprès de ses clients totalisent à 2,8 milliards de dinars, a mobilisé tous les moyens matériels et humains aux équipes techniques pour l’entretien régulier du réseau de distribution d'eau et mis à la disposition des citoyens des lignes téléphoniques en vue de leur permettre de lui signaler les fuites. D'autre part, Abdekrim Zaim a souligné la grande importance du projet de rénovation du réseau d'eau potable dont a bénéficié la ville de Batna pour mettre fin aux fuites dues à la vétusté de l'ancien réseau de distribution au chef-lieu de wilaya, précisant que la deuxième phase des travaux est actuellement en cours sur 161 km.

Le parachèvement des travaux de rénovation de la première partie du réseau, sur 128 km, a permis, a-t-il ajouté, de réparer les fuites recensées dans une partie de la ville, d'installer de nouveaux branchements et d’améliorer la distribution d'eau potable aux habitants.