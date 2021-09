Les éléments de la Sûreté nationale ont arrêté 31 individus recherchés et saisi des quantités de drogues et de psychotropes dans plusieurs circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger en août dernier, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les individus arrêtés faisaient l'objet de recherche au niveau de la sûreté des circonscriptions administratives de Zéralda, Bir Mourad Raïs, Sidi M'hamed, Rouiba, Dar El Beïda, Baraki, El-Harrach, Bouzaréah et Bab El Oued, ajoute le communiqué. L'opération s'est soldée par la saisie de quantités de drogues et de psychotropes, 23 armes blanches prohibées et une somme d'argent générée par la vente de ces substances, et permis la récupération d'un véhicule, d'un motocycle et de téléphones portables, précise la même source.

La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu, du 1 au 31 août, 54.820 appels téléphoniques via les numéros vert 1548 et de secours 17, a-t-on ajouté, notant l'enregistrement de 17 photos exploitables via l'application +Allo Chorta+ et 31 affaires traitées liées au signalement de différentes affaires criminelles et aux demandes de conseils et d'orientation.