La commission de wilaya chargée de l’évaluation des dommages et pertes et de

l’estimation des indemnisations engendrés par les incendies qu’a connu la wilaya de Guelma cet été a recensé un total de 186 personnes concernées par l’indemnisation,

a-t-on appris dimanche du contrôleur financier par intérim de la wilaya Nabil Boussaha. L’opération de recensement dans le secteur agricole s'est achevée avec l’établissement d’une liste des personnes affectées par les incendies, réparties sur 16 des 34 communes de la wilaya de Guelma, a précisé à l’APS M.

Boussaha, précisant que les communes concernées relèvent des dairas de Bouchegouf, Lakhzara, Hammam N’bail, Héliopolis, Aïn Hassania et de Guelma.

La commission de wilaya composée de plusieurs secteurs en lien direct avec le dossier d’indemnisation a entamé, a-t-il indiqué, l’étude des dossiers des personnes affectées et l'approbation du travail des commissions communales qui ont effectué des inspections sur le terrain pour vérifier la concordance des déclarations des personnes sinistrées avec la nature des pertes.

Il a dans ce sens ajouté q ue le lancement des opérations d'indemnisation demeure la prérogative de la commission nationale désignée à cet effet.

M. Boussaha a précisé que les pertes recensées comprennent 8 062 oliviers, 5048 arbres fruitiers, 2551 figuiers, en plus de 2351 ruches remplies et 324 ruches vides, 6 233 poussins, 69 têtes ovines, ainsi que 8 546 bottes de foin et 2 269 mètres de clôture, indiquant que l'évaluation financière des pertes dans ce secteur agricole s’élève à près de 90 millions de dinars. Quant au secteur forestier, la commission de wilaya a recensé la perte de 5 238 hectares de couvert végétal et surfaces forestière, répartis sur huit communes de la wilaya, a ajouté le même responsable, soulignant que l’opération d'évaluation financière des pertes dans ce secteur est en cours.

Aussi, près de 2 820 hectares de zones sinistrées sont concentrés dans la forêt de Beni Saleh dans les communes de Bouchegouf et Mjaz Safa et plus de 1 663 ha de broussailles dans les communes de Roknia, Hammam N’bail, Oued Cheham, Nechmeya, Beni Mezline et Mjaz Safa, tandis qu'environ 755 ha de broussailles sont situés dans les communes de Hammam N’bil, Roknia, Ain Ben Beida, Mjaz Safa, Beni Mezline et Bouchegouf , a indiqué la même source.

Le contrôleur financier par intérim de la wilaya de Guelma a également relevé que la commission de wilaya chargée de l’évaluation des dommages et pertes et de l’estimation des indemnisations a également relevé, dans son recensement, la détérioration de quantités de fils électriques, de logements et de garages dans les communes de Hammam N’bail, Dahouara, Oued Cheham et M’jaz Sfa.