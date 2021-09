Les commandes passées à l'industrie allemande ont fortement augmenté en juillet, atteignant leur plus haut niveau historique dans un contexte de reprise économique mondiale et malgré des pénuries de matériaux, selon des chiffres officiels publiés lundi.

L'indicateur, qui donne un avant-goût de l'activité industrielle, a progressé de 3,4% sur un mois, à "son plus haut niveau depuis la création de l'indicateur en 1991", après la Réunification allemande, a annoncé l'office fédéral des statistiques Destatis dans un communiqué.

Il dépasse son précédent record, atteint en décembre 2017. Comparé à juillet 2020, les commandes sont en hausse de 24,4%, a-t-il précisé.

En juin, l'indicateur avait connu une hausse de 4,6% (chiffre révisé), après une chute en mai, un mois marqué par les inquiétudes concernant les conséquences du variant Delta du coronavirus.

Comme le mois dernier, les grosses commandes sont en grande partie responsables de cette hausse, sans elles, l'indicateur aurait connu une baisse de 0,2%. Celles-ci sont particulièrement venues de la demande internationale, qui a connu une hausse de 8,0%, tandis que les commandes domestiques ont chuté de 2,5%.

Dans le détail, les commandes de biens d'investissements ont augmenté de 5,4%, et celles des biens de consommation de 7,5%.

En revanche, les biens semi-finis ont connu une baisse de 0,5%. "Il s'agit d'une bonne surprise (...) Espérons que les difficultés d'approvisionnement se dissipent dans les mois à venir", commente Jens-Oliver Niklash, analyste pour la banque LBBW. Malgré ces niveaux de commandes records, l'industrie est toujours plombée par des pénuries, depuis plusieurs semaines.

La pandémie de coronavirus a en effet bouleversé les chaînes mondiales d'approvisionnement, conduisant à des goulots d'étranglement sur les marchés des composants électroniques, du bois, des plastiques, et de l'acier, notamment.

Le secteur automobile est particulièrement plombé par les pénuries de semi-conducteurs, qui freinent la production.

Ce marché, pilier de l'industrie allemande, a ainsi connu une chute de 23% des immatriculations sur un an en août dernier.